تركيا تعتزم إنشاء قاعدة عسكرية في قطر

أعلن السفير التركي في قطر الأربعاء أن بلاده ستنشئ قاعدة عسكرية في قطر في إطار اتفاقية دفاعية تهدف إلى مساعدة البلدين على مواجهة “الأعداء المشتركين”.

وقال السفير التركي أحمد ديميروك في مقابلة مع وكالة “رويترز”، إن ثلاثة آلاف جندي من القوات البرية التركية سيتمركزون في القاعدة، وهي أول منشأة عسكرية تركية في الشرق الأوسط، إلى جانب وحدات جوية وبحرية ومدربين عسكريين وقوات عمليات خاصة.

وأضاف أن القاعدة “متعددة الأغراض” وستكون في الأساس مقرا لتدريبات مشتركة، وأن قطر تبحث أيضا إنشاء قاعدة لها في تركيا.

وتابع: “تواجه تركيا وقطر مشاكل مشتركة، وكلانا قلق للغاية بشأن التطورات في المنطقة والسياسات الغامضة للدول الأخرى. إن التعاون بيننا مهم للغاية في هذا الوقت الحرج بالشرق الأوسط”.

وقال ديميروك إن 100 جندي تركي موجودون حاليا في قطر لتدريب الجيش القطري. ولم يذكر السفير متى سيتم الانتهاء من بناء القاعدة التركية الجديدة.

وأضاف “إننا اليوم لا نبني تحالفا جديدا، بل نعيد اكتشاف روابط تاريخية وأخوية”، وذلك في إشارة، كما يبدو، إلى الإمبراطورية العثمانية التي امتدت قبل انهيارها عام 1920 من شرق أوروبا إلى الخليج.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من المسؤولين القطريين.

يذكر في هذا السياق أن قطر تستضيف أكبر قاعدة جوية أمريكية في الشرق الأوسط وهي قاعدة العديد حيث يتمركز هناك نحو عشرة آلاف عسكري أمريكي.