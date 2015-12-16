أخبار عاجلة

بيومي أفندي - بيومي فؤاد يغازل يسرا اللوزي ... دي ممرضة أومال مين يبقى سفير النوايا الحسنة -
أتلانتا يفقد نقطتين في الصراع على المقعد الأوروبي -
بث مباشر.. «برشلونة Vs ملجا» في الدوري الإسباني -
بث مباشر.. «يوفنتوس ►◄ كييفو فيرونا» في الدوري الإيطالي -
تشيلسي يواصل زحفه نحو «البريمير ليج» بإسقاط بورنموث بثلاثية -
البايرن يكتسح دورتموند برباعية ويواصل صدارة «البوندسليجا» -
هيجواين وديبالا يقودان اليوفي أمام كييفو في «الكالتشيو» -
«MSN» يقودون هجوم البارسا أمام ملجا -
بيبي أول ضحايا ديربي مدريد -
بيومي أفندي - ذات مومنت ... لما تيجي تسأل حد على عنوان ويفتي " الفتي عند المصريين " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

«السجيني»: قرار اختيار رئيس الهيئة البرلمانية للوفد يختص بالهيئة العليا

Google+ Print
«السجيني»: قرار اختيار رئيس الهيئة البرلمانية للوفد يختص بالهيئة العليا «السجيني»: قرار اختيار رئيس الهيئة البرلمانية للوفد يختص بالهيئة العليا

المهندس أحمد السجينى عضو الهيئة العليا لحزب الوفد

قال المهندس أحمد السجينى عضو مجلس النواب والهيئة العليا لحزب الوفد أن ما تم تناوله فى بعض وسائل الإعلام عن ترشحه لرئاسة الهيئة البرلمانية لحزب الوفد هو أمر لا يعلم عنه شئ وسابق لأوانه.

وأضاف أن قرار اختيار رئيس الهيئة البرلمانية للوفد تنظمه اللائحة الداخلية للحزب وهو قرار تتخذه الهيئة العليا للحزب التي لم تنعقد بعد لبحث الأمر مشيراً إلى  أن القرار يجب ان يكون بالتشاور مع اعضاء الهيئة البرلمانية.

وأكد السجيني أن منصب رئيس الهيئة البرلمانية لأي حزب يجب ان تتوافر لمن يتولاه العديد من المهارات والاشتراطات تساعد علي اثراء الاداء البرلماني للهيئة التي يتولي رئاستها.

وأوضح “أنه يجب أن يتمتع بالثقافة السياسية والبرلمانية وكذلك القدرة علي التعبير عن مواقف حزبه وتدبير التنسيق والتواصل مع قيادات الحزب وهيئاته السياسية وكذلك توزيع المهام علي زملاءه في الهيئة البرلمانية في مجلس النواب ومتابعه ادائهم”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا