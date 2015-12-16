«السجيني»: قرار اختيار رئيس الهيئة البرلمانية للوفد يختص بالهيئة العليا

قال المهندس أحمد السجينى عضو مجلس النواب والهيئة العليا لحزب الوفد أن ما تم تناوله فى بعض وسائل الإعلام عن ترشحه لرئاسة الهيئة البرلمانية لحزب الوفد هو أمر لا يعلم عنه شئ وسابق لأوانه.

وأضاف أن قرار اختيار رئيس الهيئة البرلمانية للوفد تنظمه اللائحة الداخلية للحزب وهو قرار تتخذه الهيئة العليا للحزب التي لم تنعقد بعد لبحث الأمر مشيراً إلى أن القرار يجب ان يكون بالتشاور مع اعضاء الهيئة البرلمانية.

وأكد السجيني أن منصب رئيس الهيئة البرلمانية لأي حزب يجب ان تتوافر لمن يتولاه العديد من المهارات والاشتراطات تساعد علي اثراء الاداء البرلماني للهيئة التي يتولي رئاستها.

وأوضح “أنه يجب أن يتمتع بالثقافة السياسية والبرلمانية وكذلك القدرة علي التعبير عن مواقف حزبه وتدبير التنسيق والتواصل مع قيادات الحزب وهيئاته السياسية وكذلك توزيع المهام علي زملاءه في الهيئة البرلمانية في مجلس النواب ومتابعه ادائهم”.