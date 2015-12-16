غدًا| المحكمة تستمع لمرافعة الدفاع في قضية«خلايا اللجان النوعية»

تستمع غدًا الخميس محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة إلى المرافعة بمحاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً «خلايا اللجان النوعية».

واسندت النيابة للمتهمين تهمة قتل مواطن باستخدام الاسلحة النارية والخرطوش و حيازة سيارات بلوحات معدنية مصطنعة، و احراق موقف سيارات ادارة شرطة النجدة بالاسكندرية مما اسفر عن احتراق 3 سيارات، وتهمة إقتحام محطة وقود امارات مصر وهددوا العاملين بها باستخدام الاسلحة النارية واحتجزوهم في محل بالبنزينة، وقاموا بحرقها بعد فتح مسدسات البنزين لتفرغ محتوي التانكات ومن ثم اشعال النار فيها.

وقام المتهمون بحرق السيارات المتوقفة بمحيط قسم شرطة مينا البصل بالاسكندرية، واسفر الحريق عن احتراق 2 سيارة شرطة، و2 سيارة متحفظ عليها بالقسم.وقام المتهمون ايضا بتفجير برجي كهرباء، احدهما بالشيخ زايد، والاخر بمنطقة برك الخيام بكرداسة، وكذلك اشعال عدد من محولات الكهرباء بعدة اماكن.