النائب راغب ضيف الله: تلقيت وعدا بتشغيل محطة صرف العامرية الأسبوع القادم

نفى رزق راغب ضيف الله نائب العامرية و برج العرب، وجود كتلة برلمانية بالإسكندرية، وانما هى اجتماعات اسبوعية بالمجلس المحلى لتلبية احتياجات المواطنين لحين انشاء مجالس محالية.

وقال راغب ضيف الله فى تصريحات خاصة، أن الأهم من المسميات هو الاتفاق على تنفيذ مشروعات لصالح الإسكندرية وأهلها وإعادتها عروس البحر المتوسط بعد أن تفاقمت مشكلات القمامة والصرف والصحى والكهرباء بها .

وكشف النائب عن زيارته للقائم بأعمال محافظ الإسكندرية الدكتورة سعاد الخولى ،ووعدته بتشغيل محطة الصرف الصحى بالعامرية - تحت الانشاء منذ سنوات - خلال الأسبوع القادم.

وقال راغب أن عدد من المساكن بغرب الإسكندرية والنوبارية الجديدة تحتاج ترميم لخطورتها على السكان مشيرا ً الى ان الخولى أحالت هذا الملف الى" الإسكان" لسرعة تنفيذه .

>