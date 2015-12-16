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هل يضم الزمالك أيمن أشرف؟

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هل يضم الزمالك أيمن أشرف؟ هل يضم الزمالك أيمن أشرف؟

عرض وكيل أيمن أشرف مدافع سموحة خدمات اللاعب على نادي الزمالك للانتقال إلى صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة خلال شهر يناير.

أيمن أشرف كان قد انتقل لسموحة قادما من صفوف الأهلي بعد استغناء الأخير عن خدماته في 2013 قبل أن يقدم مستويات طيبة مع الفريق السكندري انضم بسببها لمنتخب في فترة شوقي غريب.

وسيقوم إسماعيل يوسف مدير الكرة بعرض الأمر على الجهاز الفني بقيادة البرازيلي ماركوس باكيتا لاتخاذ القرار النهائي في ضم اللاعب من عدمه.

ويستطيع الزمالك ضم 3 لاعبين إما بالاستبدال أو ضمهم لقائمته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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