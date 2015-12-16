مدرب الحرس لـ في الجول: الزمالك ليس باسم فقط.. أي نتيجة إيجابية أمامه ترضينا

قال المدير الفني لفريق حرس الحدود أحمد أيوب إن موقف فريقه في الدوري سيء وأن مواجهته للزمالك صعبة للغاية.

ويواجه الحرس الزمالك غدا الخميس في ظل احتلال حرس الحدود للمركز الـ16 دون تحقيق أي فوز في 7 مباريات.

وقال أيوب لـFilGoal.com: "موقف الحرس سيء ومواجهة الزمالك صعبة للغاية.. نواجه فريق ينافس على البطولة ودائما ما يتطلع للفوز في كل مباراة".

ثم أكمل أيوب " أسعى لتحقيق أي نتيجه إيجابية أمام الزمالك.. أي نتيجة ستكون حافز لنا ودفعة معنوية للاعبين حال تحقيقها".

وأضاف " درسنا الزمالك جيدا وشاهدنا آخر مبارياته ووضعنا بعض النقاط. سنواجهم بأسلوب معين يحد من خطورة لاعبيه وأتمنى فقط تنفيذ التعليمات من قبل لاعبي الحرس كما طالبتهم بالتركيز الشديد".

"غياب باسم مرسي لن يؤثر على الزمالك. الفريق الأبيض يمتلك اكثر من لاعب خطر".

" يوجد أحمد حسن مكي وكهربا ومصطفى فتحي وأيمن حفني. فريق كبير يمتلك هذه الأسماء لن يتوقف على لاعب مهما كان اسمه".

ويحتل الزمالك المركز السادس بـ10 نقاط من 4 مباريات قبل لقاء الغد الذي سيشهد القيادة الفنية الأولى لباكيتا مع الفريق.