حوار في الجول – مدرب سموحة يتحدث عن – أخطر لاعبي الأهلي.. وكيف سندافع أمامهم بالهجوم

كيف يواجه سموحة الأهلي؟ ولماذا هذه المباراة بالتحديد ستكون تجربة صعبة بالنسبة للمدير الفني للفريق الأحمر جوزيه بيسيرو؟ ومن هو أخطر لاعب لدى منافس الفريق السكندري؟

كل ذلك يجيب عنه ميمي عبد الرازق المدير الفني لسموحة في حواره مع FilGoal.com.

ويحل سموحة ضيفا على الأهلي يوم الخميس في إطار الجولة الثامنة من الدوري المصري.

ويدخل الفريق السكندري المباراة وهو يمتلك في رصيده تسع نقاط يحتل بهم المركز التاسع بالتساوي مع الأهلي الذي يأتي ثامنا.

وكل ما يلي على لسان ميمي عبد الرازق لـFilGoal.com.

"أولا هذه مباراة مثل أي مباراة أخرى، لو كان كل لاعبي فريقي في تركيزهم سوف نستطيع تحقيق الفوز، لو لم يكونوا في حالتهم الطبيعية سنخسر".

"في كل الأحوال نحن سنخوض المباراة وهدفنا هو تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط".

"لدينا العديد من اللاعبين المميزين في المناطق الأمامية يستطيعون فرض سيطرتهم مثل هاني العجيزي وحسام باولو وأحمد تمساح وخالد قمر".

"لكن قوة الأهلي الهجومية ستجعلنا تركيزنا منصب بشكل أكبر على الخط الخلفي وهذه مهمة الدفاع في المباراة".

"فريقي كامل العدد ولا يوجد أي غيابات لدينا".

أخطر لاعبي الأهلي

"أعرف طريقة لعب الأهلي جيدا هم دائما يقومون بالهجوم من العمق وهذا أخطر سلاح لديهم".

"أفضل لاعب في الأهلي هو عبد الله السعيد، لكن بشكل عام الأخطر هما السعيد ومؤمن زكريا سويا".

"هذا الثنائي متميز للغاية في الاختراق من العمق وهما مصدر خطورة الأهلي في رأيي".

مهمة صعبة لبيسيرو

"صعوبة المباراة بالنسبة لبيسيرو تكمن في إنها هي المباراة الأولى له بعد فترة توقف الدوري وليس له أي حجة إذا هُزم".

"لقد تعرف على الفريق بشكل كبير في فترة الإعداد الأخيرة والآن بات عليه الدور في اختيار أفضل اللاعبين المناسبين لتفكيره".

"هو يحتاج للفوز والحصول على النقاط الثلاث وهذه صعوبة المباراة بالنسبة لنا أيضا إننا لا نرغب في الخسارة".