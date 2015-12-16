نائب وزير الخارجية يشارك في اجتماع «الصخيرات» لتوقيع الاتفاق السياسي الليبي

صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية سيتوجه فجر الخميس ١٧ ديسمبر الي مدينة الصخيرات المغربية ليشهد مراسم توقيع الاتفاق السياسي “الليبي- الليبي”.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الاتفاق السياسي الذي رعته الأمم المتحدة هو اتفاق يحقق مصلحة الشعب الليبي ويساهم في استقرار ليبيا والمنطقة، ويعزز من امكانية مكافحة الارهاب على الاراضي الليبية والتنسيق مع الحكومة والجيش الليبيين لتقديم كافة انواع الدعم لهما في مواجهة التهديدات والمخاطر التي تعاني منها ليبيا نتيجة انتشار التنظيمات الإرهابية على أراضيها.

وكان وزير الخارجية قد أكد خلال مشاركته في اجتماع روما الدولي يوم ١٣ الجاري أن مصر تدعم اتفاق الصخيرات السياسي وتسانده بهدف الحفاظ على وحدة ليبيا الإقليمية وسيادتها.