اختيار مصر لرئاسة المكتب التنفيذى لدورة مجلس وزراء السياحة العرب

أعلنت هيئة السياحة الإماراتية، اختيار مصر لرئاسة المكتب التنفيذى لمجلس وزراء السياحة العرب 2016-2017، وذلك تضامناً من كل الدول العربية للوقوف بجانب مصر فى شدتها، لأنها محور وقلب الدول العربية.

كما حرص الشيخ سلطان بن محمد القاسمى حاكم الشارقة على الحديث الودى مع الدكتور هشام زعزوع لبحث آخر المستجدات فى السياحة.

كان هشام زعزوع وزير السياحة، وقع مذكرة تفاهم فى المجال السياحى، بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر، لدفع الحركة السياحية بين البلدين، جاء ذلك على هامش اجتماع مجلس وزراء السياحة العرب فى دورته الـ(18) المنعقدة بإمارة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة، بحضور السفير وائل جاد السفير المصرى والقنصل العام فى مدينة أبو ظبى بالإمارات.

كما تقدم وزير السياحة خلال مشاركته فى اجتماع مجلس وزراء السياحة العرب، بورقة عمل تتضمن البدء فى تنفيذ البرامج التى لا تحتاج إلى تمويل وتأجيل البدء فى تنفيذ البرامج التى تحتاج إلى تمويل لحين الانتهاء من تحديد مصادر تمويل تنفيذ الاستراتجية العربية للسياحة.

تضمنت ورقة العمل، حزمة برامج هامة ولا تحتاج إلى تمويل ويمكن لأى دولة مشاركة أن تستفيد منها كالتدريب الذى يتم بين مجموعات الدول، والنظم الاحصائية التى تشارك فيها الدول حيث يمكن تبادل الخبرات إلكترونياً وتبادل النشرات الدورية من خلال جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى عقد اللقاءات الدورية للجنة الفنية التى تقوم إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية بدعوة كافة الدول العربية لحضورها والمشاركة بالرأى وتبادل الأراء والعصف الذهنى.

وأوصت ورقة العمل بالبدء فى تنفيذ برامج الاستراتيجية العربية للسياحة والذى لا يحتاج إلى تمويل خارجى، وأن تقوم المملكة العربية السعودية باعتبارها المنوطة من قبل منظمة السياحة العالمية بعمليات بناء القدرات بين دول المنطقة العربية تحت مظلة جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للسياحة، بتنظيم أول ورشة عمل نظام الحسابات الفرعية للسياحة فى مقر جامعة الدول العربية بجمهورية مصر العربية خلال فبراير 2016.