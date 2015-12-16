السيسى يوجه بتشكيل لجنة حكومية لتسهيل استخراج تراخيص السلاسل التجارية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتشكيل لجنة حكومية لبحث سبل تسهيل إجراءات استخراج التراخيص بالنسبة لمختلف السلاسل التجارية بما يمكنها من افتتاح متاجر ومنافذ جديدة للتوزيع فى مختلف أنحاء الجمهورية، ولاسيما فى منطقة الصعيد، وذلك إلى حين الانتهاء من التشريعات ذات الصلة تيسيرًا للإجراءات اللازمة.

ودعا الرئيس خلال اجتماعه اليوم، الأربعاء، بمنتجى السلع الغذائية وممثلى السلاسل التجارية الذين ساهموا فى تنفيذ مبادرة الرئيس لتوفير السلع فى الأسواق المصرية بأسعار مناسبة، السلاسل التجارية لافتتاح مزيد من الفروع فى مختلف أنحاء الجمهورية بما يتيح لهم توسيع أنشطتهم التجارية والتمكن من تحقيق مزيد من خفض الأسعار.

وكان الرئيس السيسى استمع لمداخلات منتجى السلع الغذائية وممثلى السلاسل التجارية المحلية والأجنبية، الذين التقاهم اليوم، الأربعاء، والتى تضمنت الإشارة إلى اعتزامهم الاستمرار فى العمل على تخفيض أسعار السلع الغذائية، وكذا زيادة استثماراتهم والتوسع فى أنشطتهم خلال المرحلة المقبلة.

كما تعرف الرئيس على عدد من شواغل منتجى السلع الغذائية وممثلى السلاسل التجارية، ومقترحاتهم التى تهدف إلى تيسير أعمالهم فى مصر، وتساعدهم على افتتاح المزيد من المنافذ بإجراءات ميسرة.

- الرئيس يؤكد أهمية استمرار العمل بمبادرة خفض الأسعار خلال المرحلة المقبلة