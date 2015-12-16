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مرتضى منصور يتبني مبادرة للصلح بين خالد يوسف وأحمد موسى

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مرتضى منصور يتبني مبادرة للصلح بين خالد يوسف وأحمد موسى مرتضى منصور يتبني مبادرة للصلح بين خالد يوسف وأحمد موسى

مرتضى منصور

قالت مصادر، إن النائب البرلماني، مرتضى منصور، تبنى مبادرة للصلح، بين النائب خالد يوسف، والإعلامي أحمد موسى، غقب الخلاف الذي نشب بينهما، على خلفية قيام الأخير بعرض صورًا مخلة ليوسف، خلال حلقة برنامج الإثنين الماضي.

وأضافت المصادر لـONA، أن خالد يوسف، قد رفض المبادرة التي قدمها المستشار مرتضى منصور، مؤكدا استمراره في الدفاع عن حقوقه، ضد الإعلامي أحمد موسى.

وكانت مصادر، قالت إنه تشكلت مساء اليوم الأربعاء، هيئة قانوينة مع مجموعة من المحامين البارزين، لتولي الدفاع عن النائب البرلماني والمخرج خالد يوسف، ضد الصحفي أحمد موسى عقب عرضه صورًا مخلة ليوسف في حلقة برنامجه، الإثنين الماضي.

وأضافت المصادر، أن شملت اللجنة، كلِ من المحامي طارق العوضي و المحامي طارق نجيدة وعصام الإسلامبولي المحامي بالنقض وناصر أمين.

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أونا