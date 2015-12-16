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انتهت - روما يودع بركلات الترجيح.. بيانيتش ودجيكو يهدران

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انتهت - روما يودع بركلات الترجيح.. بيانيتش ودجيكو يهدران انتهت - روما يودع بركلات الترجيح.. بيانيتش ودجيكو يهدران

يدفع رودي جارسيا المدير الفني لروما بالمصري محمد صلاح جناح الفريق في التشكيل الأساسي للذئاب أمام سبيتزيا في دور الـ16 من كأس إيطاليا.

وكان محمد صلاح قد شارك أساسيا مع روما في المباراة السابقة أمام نابولي لأول مرة منذ بداية نوفمبر الماضي بعد عودته من الإصابة التي لحقت به في الدربي أمام لاتسيو.

ودفع جارسيا بالعديد من اللاعبين الأساسيين برفقة صلاح مع العديد من اللاعبين الاحتياطيين.

وجاء تشكيل روما على النحو التالي:

حراسة المرمى: دي سانتيس

الدفاع: مايكون - كاستان - روديجير - لوكاس دين

الوسط: بيانيتش - دي روسي - أوكان

الهجوم: صلاح - دجيكو - فلورينزي

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أحداث المباراة

انتهى الشوط الإضافي الأول بالتعادل السلبي وأجرى جارسيا التغييرات الثلاثة وسيكمل المباراة بالتشكيل الآتي.

المباراة تتجه للوقت الإضافي.

في الدقيقة 90 مهد صلاح كرة لبيانيتش صوبها لكن حارس سبيتزيا يبعدها ببراعة.

في الدقيقة 32 مرر صلاح الكرة لدجيكو في وضعية الانفراد ويسجل المهاجم البوسني إلا أن الحكم يقرر إلغاء الهدف بداع التسلل.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون خطورة تذكر من الفريقين.

وبدأ الشوط الثاني وصلاح مستمر في الملعب.

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