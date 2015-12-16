مفاجأة كأس إيطاليا.. صلاح يشارك في وداع روما ' البائس ' أمام فريق درجة ثانية

أصدر عادل هيكل حارس الأهلي الأسبق بيانا يعتذر فيه عن سوء الفهم لتصريحاته على حد وصفه التي أثارت الجدل مؤخرا مؤكدا احترامه لناديه وكذلك الترسانة وزملائه بالفريقين.

وكان عادل هيكل قد صرح أن الأهلي دفع رشوة للترسانة من أجل الفوز بلقب كأس مصر عام 1966 في المباراة النهائية التي انتهت بفوز الشياطين الحمر بهدف نظيف.

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وقال عادل هيكل في بيان صحفي أصدره اليوم "لقد تألمت من ردود الفعل القاسية التي سببها الحديث المنشور لي في جريدة المصري اليوم الغراء وأود أن أؤكد هنا احترامي واعتزازي بكل الأندية المصرية ولاعبيها الحاليين والقدامى الذين شاطرتهم عمري وشعت واياهم أجمل السنين وتنافست معهم بشرف وأخلاق وتواصل".

"إن انتمائي وإخلاصي للأهلي حقيقة لا يمكن التشكيك بها أو تجاهلها ولا يمكن بالتالي أن يفهم أو يفسر أي طرف تعبيرا قد صدر مني بأنه يمس وتاريخ مصداقية هذا النادي العظيم".

"إن الأندية المصرية كافة وخاصة نادي الترسانة لها في قلبي محبة ومودة واحتراما يزيد عمره عن ستين عاما تشاركت فيه مع لاعبيها ومسؤوليها ورؤوساء وأعضاء مجالس إدارتها، ولا يمكن أن أقصد عامدا الإساءة لزملائي اللاعبين الذين لم تنقطع خطوط التواصل معهم أبدا ولقد تشرفت بالإفطار في رمضان الماضي مع بعضهم من زملائي من نادي الترسانة والزمالك في النادي الأهلي".

"أقدم الاعتذار إذا كان قد فهم البعض بعض ما لم أقصد في حديثي المشار إليه، وأعاهد الجميع على البقاء على عهد الوفاء والمحبة إن ديمومة توالي السنين والألم الجسدي والوحدة قد يكونا العذر الوحيد لي".