غدا.. انطلاق مسابقة إنتل للعلوم بمكتبة الإسكندرية.. و20 ألف دولار جوائز

أعلنت إنتل عن انطلاق النسخة السادسة من مسابقة إنتل للعلوم العالم العربي لعام 2015 في مدينة الإسكندرية خلال الفترة من 17 إلى 19 ديسمبر الجارى في تجمع يضم أكثر من 110 شاب وشابة من ألمع العقول والمواهب تتراوح أعمارهم بين 14 و 18 سنة من 11 دولة عربية هي مصر ، المملكة العربية السعودية ، المغرب ، تونس ، الأردن، لبنان ، عمان ، قطر ، فلسطين والإمارات العربية المتحدة .

يحضر حفل الإفتتاح عدد من الشخصيات المرموقة منهم وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالي الشربيني، الدكتور بدر الدين العلالي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ، الدكتورة سعاد الخولي القائم بأعمال محافظ الاسكندرية والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي وذلك بالإضافة إلى ممثلين لسفارات المغرب ، المملكة العربية السعودية،سلطنة عمان وفلسطين .

ويلقى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية الدكتور بدر الدين العلايلي كلمة خلال الإفتتاح للتأكيد على دعم الجامعة وإيمانها الراسخ بالقدرات الإبداعية للشباب في منطقتنا العربية.

ويتم عرض 77 مشروعا علميا تغطى مختلف الفئات تقدم من خلال الطلبة على مدار فعاليات المسابقة والتي تمتد لثلاثة أيام إلى أكثر من 40 أستاذا جامعيا يقومون بالتحكيم وتتضمن فئات المسابقة على سبيل المثال وليس الحصر: العلوم السلوكية والاجتماعية، الكيمياء الحيوية والكيمياء، علوم الحاسب الآلي، الرياضيات والفيزياء وعلم الفلك ،الطاقة والنقل وإدارة وعلوم البيئة والهندسة الكهربائية والميكانيكية.

وقال طه خليفة، المدير العام الإقليمي لشركة إنتل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن إنتل تعمل على ترتيب أولويات الاستثمار في طاقات الشباب العربي وتؤمن بأن من مسئولياتها تذليل العقبات أمامهم للحصول على المعلومات والتدريب مما يساهم بشكل إيجابي في تنمية مهاراتهم ويتيح لهم استكشاف فرص جديدة. وتعتبر المسابقة بمثابة منصة للابتكار فريدة من نوعها تجمع أفضل العقول في المنطق التي مما يمكنهم من عرض مواهبهم ويحقق أحلامهم. وأعرب خليفة عن تطلعه لرؤية الأفكار الإبداعية والمبتكرة في المسابقة هذا العام.

وأضاف الدكتور شريف رياض، رئيس قطاع العلاقات الخارجية بمكتبة الإسكندرية أن دور المكتبة هو نشر العلوم والثقافة لان العلم والمعرفة يمثلوا حجر الزاوية للتنمية الاقتصادية المستدامة كما أن اعلاء قيم العلم والبحث العلمي هي خير وسيلة للم الشمل العربي وفتح قنوات الحوار والتعاون البناء.

وشدد رياض على أن المكتبة ترحب بضيوفها وتتشرف باستضافة مائة وعشرون من صغار علماء العالم العربي في هذه المسابقة وتدعوهم لتكرار زيارتهم للمكتبة ملتقي الحضارات والثقافات لبناء جسور التعاون فيما بينهم والعالم أجمع فالشباب هم نواة قادة المستقبل وواجبنا اعدادكم لهذا الدور الريادي في بناء مجتمع المعرفة في العالم العربي.

وفي تعليقه على عقد الحدث ،وجه الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الأسبق ورئيس مجلس إدارة مؤسسة شرف للتنمية المستدامة الشكر إلى كل الطلبة على مشاركتهم هذا العام في مسابقة إنتل للعلوم بالعالم العربي بالنيابة عن مؤسسة شرف للتنمية المستدامة مؤكدا أن الشباب العربي ملئ بالطاقات الإبداعية الخلاقة مشيرا إلى أن الجميع يتطلع إلى الأفكار التي يمكن أن تولد من خلال مشروعاتهم .

وفي الوقت نفسه ، يلقى عبد الله عبسي الحائز على المركز الأول عن فئة التكنولوجيا خلال النسخة الأولى من مسابقة إنتل للعلوم العالم العربي لعام 2010 كلمة خلال حفل الإفتتاح لتحفيز المشاركين من الطلبة والتأكيد على أن النجاح قريب منهم .

ويعد عبسي أحد المؤسسين لشركة ناشئة حاليا تحمل اسم "زومال" وهي منصة متخصصة في توفير التمويل للمشروعات المبتكرة في العالم العربي، وتهدف "زومال" بالأساس لتحويل العالم العربي إلى مركز للإبتكار والإنتاج.

و أكد عبسي أن ثروة العالم العربي الجديدة ليست في النفط كما كان في الماضى بل في شبابه مضيفا أن العالم العربي بحاجه إلى مبادرات مثل مسابقة إنتل للعلوم للعالم العربي لإلقاء الضوء على الحول الإبداعية والمبتكرة المقدمة من الشباب لمواجهة التحديات الملحة التي تواجه العالم العربي.

وتعد مؤسسة عبد الحميد شومان ومؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" ومجموعة التركي الرعاة الرئيسيين لهذا الحدث. وشركة مصر للطيران الناقل الرسمي للمسابقة.