نائب الزقازيق: "نحن مكبلون بقوانين لا تخلق سوق المنافسة"

قال خالد بشر نائب دائرة مركز الزقازيق ،اننا مكبلون بقوانين لا تخلق سوق جيد للمنافسة مؤكد أن خلق المنافسة ومنع الاحتكار يعمل على تطوير الخدمات، لافتا إلى أن مشكلة زيادة الاسعار ونقص الخدمات ترجع إلى اننا لا ننتج ونعتمد علي التسويق العقارى من خلال تصقيع الارضي وبناء العقارات ولا نرى راسمالي يسعي لعمل مشروع انتاجي يعود بالنفع علي المجتمع.

وأضاف بشر في كلمتة خلال اجتماع نواب المحافظة بمجلس إدارة الغرفة التجارية لبحث ضبط الاسعار و اوجة التعاون المشترك: مهمتنا الفترة القادمة هي سن قوانين من شانها القضاء على الممارسات الاحتكارية لخلق مناخ جيد للانتاج والاستثمار.