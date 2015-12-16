مكتبة الاسكندرية و نادى سموحة يوقعات اتفاقية تعاون

شهدت مكتبة الإسكندرية مساء اليوم ، توقيع مديرها الدكتور إسماعيل سراج الدين؛ والمهندس محمد فرج عامر؛ رئيس مجلس إدارة نادي سموحة الرياضى الاجتماعى، اتفاقية تعاون مشتركة لدعم الجوانب الثقافية والرياضية المشتركة عن طريق تطوير العلاقات الثنائية بين الطرفين.

وتقدم مكتبة الإسكندرية بموجب الاتفاقية - بالتعاون مع نادي سموحة الرياضي الاجتماعي في مشروع توثيق تاريخ نادي سموحة الرياضي الاجتماعي - ما لديها من خبرات فنية وتقنية لنادي سموحة وذلك لإضافة المواد الوثائقية التي سيوفرها نادي سموحة بالتعاون مع فريق بحثي من مكتبة الإسكندرية، على شبكة الإنترنت بموقع ذاكرة مصر المعاصرة لتكوين قسم خاص عن تاريخ النادي.

وتتولي مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع نادي سموحة إعداد كتاب تذكاري ضمن سلسلة ذاكرة مصر المعاصرة يتناول تاريخ النادي وإسهاماته في المجال الرياضي والاجتماعي المصري ويكون مدعمًا بالصور والوثائق النادرة.

>ويطور فريق العمل بالمكتبة الأداء بمكتبة النادي من خلال الاسهام بالعمليات الفنية وكذلك إهداء مكتبة النادي جميع مطبوعات المكتبة لدعم مقتنيات مكتبة النادي ،ويعمل الطرفان على تنظيم ندوات وفاعليات مشتركة.