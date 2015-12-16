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تشكيل هيئة قانونية للدفاع عن خالد يوسف ضد «موسى» تضم العوضي ونجيدة والإسلامبولي وأمين

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تشكيل هيئة قانونية للدفاع عن خالد يوسف ضد «موسى» تضم العوضي ونجيدة والإسلامبولي وأمين تشكيل هيئة قانونية للدفاع عن خالد يوسف ضد «موسى» تضم العوضي ونجيدة والإسلامبولي وأمين

خالد يوسف

قالت مصادر، إنه تشكلت مساء اليوم الأربعاء، هيئة قانوينة مع مجموعة من المحامين البارزين، لتولي الدفاع عن النائب البرلماني والمخرج خالد يوسف، ضد الصحفي أحمد موسى عقب عرضه صورًا مخلة ليوسف في حلقة برنامجه، الإثنين الماضي.

وأضافت المصادر لوكالة ONA، أن شملت اللجنة، كلِ من المحامي طارق العوضي و المحامي طارق نجيدة وعصام الإسلامبولي المحامي بالنقض وناصر أمين.

وكان الإعلامي أحمد موسى، عرض صوراً فاضحة نسبها للمخرج خالد يوسف، النائب البرلمانى، فى أوضاع مخلة مع سيدات، مؤكدا أنه يملك عشرات الصور الفاضحة والفيديوهات الخاصة بالنائب البرلمانى.

وطالب موسى خلال برنامجه “على مسئوليتي” على فضائية “صدى البلد” مساء الاثنين الماضي، “يوسف” بمواجهته والرد على ما يملكه من مقاطع مخلة، والرد على مدى صحتها.

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أونا