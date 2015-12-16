شرطة التموين تعدم 40 طن "كلاوى" فاسدة ضبطت داخل شركة بالقاهرة

ألقت مباحث التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، القبض على صاحب شركة لاستيراد السلع الغذائية وبحوزته 40 طن "كلاوى" غير صالحة للاستخدام الأدمى.

كانت مباحث التموين تلقت معلومات تتهم صاحب الشركة بتجميع "كلاوى" مجهولة المصدر داخل كراتين.

وبمداهمة الشركة، ألقت القوات القبض على صاحبها، وضبطت فى الشركة 40 طن "كلاوى" منتهية الصلاحية منذ 30 أكتوبر الماضى، وغير صالحة للاستهلاك وتظهر عليها علامات الفساد والتلف، فأوصت لجنة الطب البيطرى بإعدامها، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيق.