إخلاء سبيل ضابط بعد اتهامه بإهانة وكيل نيابة الهرم وتعطيل التحقيقات

قررت نيابة ثان اكتوبر برئاسة المستشار محمد يسري إخلاء سبيل ضابط بمديرية أمن الجيزة بكفالة 2000 جنبه على ذمة اتهامه بإهانة موظف عام - وكيل نيابة الهرم -أثناء عمله وتعطيل سير التحقيقات كما قررت عرضه على المعمل الكيماوى لبيان ما اذا كان متعاطى مخدرات من غدمه.

كان الضابط "ط.ف" المتهم حضر الى سرايا نيابة الهرم صباح امس الثلاثاء لسماع أقواله فى تحرياته بشأن قضية معينة ،وتعامل بشكل غير لائق مع وكلاء النيابة ما دفعهم للشك فى توازنه وقرروا التحفظ عليه لحين معرفة تعاطيه اللمخدرات من عدمه وأحالت نيابة ألهرم إلى نيابة ثان أكتوبر للتحقيق.