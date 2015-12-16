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خلال لقاء النواب بالغرفة التجارية.. نائب الوفد بالشرقية: الأسعار غول أكل الشعب

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خلال لقاء النواب بالغرفة التجارية.. نائب الوفد بالشرقية: الأسعار غول أكل الشعب خلال لقاء النواب بالغرفة التجارية.. نائب الوفد بالشرقية: الأسعار غول أكل الشعب
قال النائب الوفدى هانى درى أباظة: "إن غول الأسعار أكل الشعب المصرى"، مطالبا الغرفة التجارية بضرورة وضع آليات لضبط الأسعار التى مازالت تواجه ارتفاعا فى بعض السلع.

وأضاف النائب فى كلمته، أن من أكبر الكوارث التى نواجها كنواب بالمحافظة هى أزمة الصرف الصحى، فضلا عن البطالة.

جاء ذلك فى كلمته خلال اجتماع نواب المحافظة مع مجلس إدارة الغرفة التجارية برئاسة المحاسب أسامة سلطان، لبحث ضبط الأسعار وأوجه التعاون المشترك بين الطرفين.

وقالت المهندسة فايقة فهيم نائبة حب ، "رغيف العيش فى الشرقية غير آدمى ولا يليق بآدمية المواطن"، مطالبا شعبة المخابز فى الغرفة التجارية بضرورة عقد اجتماعات مكثفة لبحث تلك الأسباب والتى أصبحت لا تورق المواطنين بالمحافظة.

فيما اقترح النائب الوفدى محمود شحاتة زايد عن دائرة ههيا والإبراهيمية، إنشاء أسواق مجمعة تحت إشراف الغرفة التجارية لتوفير السلع الغذائية والخضراوات بأسعار مناسبة، للقضاء على الزيادة السعرية.
>اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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مصر 365

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