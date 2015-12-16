مجلس مدينة إسنا يزيل التعدى على 9 قراريط أرض زراعية فى "توماس وعافية"

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوبى محافظة الأقصر، برئاسة محمد سيد سليمان، رئيس المركز، اليوم، الأربعاء، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية فى المهد بمنطقة توماس وعافية.

وأسفرت جهود تلك الحملة التى قادها أبو عوف العفى رئيس قرية توماس وعافية، وبرفقته مصطفى جبريل نائب رئيس المركز، عن إزالة التعديات بمنطقة زراعة واحد توماس 1، ضد "أحمد.م.ع"، وذلك بمساحة 9 قراريط عبارة عن أسوار مبنية بالطوب الأبيض بارتفاع واحد متر، تحرر محضرا للمتعدى بذلك وتم مصادر أدوات البناء.

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