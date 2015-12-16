محافظ الإسماعيلية: تمثال عرابى لا علاقة له بـ"قبضة مازنجر"

أكد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، عدم رؤيته لتمثال القبضة بميدان عرابى، والذى أطلق عليه عدد من رواد صفحات التواصل الاجتماعى، قبضة "مازنجر"، وأنه لا يعلم شيئا عن هذا التمثال، مشيرا إلى عدم افتتاح ميدان عرابى حتى الآن ومازالت أعمال التطوير مستمرة .

وأوضح المحافظ فى تصريحات لـ"اليوم السابع" اليوم، الأربعاء، أن هناك صلاحيات لرؤساء الأحياء والمدن والقرى بالإسماعيلية لتنفيذ تطوير الميادين وتجميلها بالتنسيق مع جهاز التجميل الحضارى بالمحافظة، وهناك متابعة مستمرة لكل ما يتم من أعمال داخل المحافظة .

وتسائل المحافظ: "لماذا ينزعج البعض من إقامة تمثال يرمز إلى القوة والعزيمة؟"، وبالتأكيد هو ليس له علاقة بقبضة "مازنجر" التى أطلقها علية رواد التواصل الاجتماعى لكن المقصود بها القوة والعزيمة والتمثال دلالة وليس واقع ومن الطبيعى أن تتفاوت قناعات الناس البعض يرفض وآخرون يقبلوا والعبرة بالنهاية، وحدث هذا مع تمثال أم الدنيا الذى اعترض علية الكثيرون.

كان "اليوم السابع" نشر عن صفحة مباشر من الإسماعيلية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورة لميدان عرابى الجديد بالمحافظة بعد تطويره، وكانت الصدمة حين تم الكشف عن تمثال تم إضافته بالميدان تم تسمية "قبضة مازنجر" تشبيهاً بفيلم الكرتون الشهير مازنجر.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى صورة التمثال الذى وصفه على حد قولهم بالفضيحة، واتهموا المسئولين بمحافظة الإسماعيلية بإهدار المال العام وصرف تكاليف باهظة على أعمال فنية سيئة للغاية تضر بسمعة مصر خارجياً.

بعد فضيحة تمثال عروس البحر.. محافظة الاسماعيلية تكشف عن تمثال "قبضة مازنجر"