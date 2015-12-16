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طبعات شعبية من إصدارات مكتبة الإسكندرية لمحاربة الارهاب والتطرف

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طبعات شعبية من إصدارات مكتبة الإسكندرية لمحاربة الارهاب والتطرف طبعات شعبية من إصدارات مكتبة الإسكندرية لمحاربة الارهاب والتطرف
بدأت مكتبة الإسكندرية تنفيذ مشروع مكافحة التطرف والإرهاب في الشارع بالاشتراك مع عدد من المؤسسات ووقع الدكتور إسماعيل سراج الدين؛ مدير المكتبة ، عقدًا مع ياسر رزق؛ رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، لنشر طبعات شعبية من سلسلتي مراصد وأوراق.

وتتخصص الأولى "مراصد" في علم الاجتماع الديني، وتكشف الخلل الفكري لدى التيارات المتطرفة. وتعنى هذه المجلة العلمية المحكمة بدراسة ظواهر الإسلام السياسي وعلم الاجتماع الديني في العالم العربي والاسلامي على اتساعه. وقد صدر من المجلة حتى الآن سبعة وعشرون عددًا باللغة العربية وأربعة أعداد بالإنجليزية.

وصدر العدد الاول من "مراصد" في 2010 تحت عنوان "تسلف الاخوان: تأكل الاطروحة الاخوانية وتصاعد السلفية في جماعة الاخوان المسلمين" للباحث حسام تمام، في حين تنوعت الموضوعات التي نشرت في الأعداد اللاحقة ما بين الموضوعات النظرية التي تقدم تناول جديد لبعض جوانب علم الاجتماع الديني وما بين الموضوعات ذات الجانب الحركي التي تبحث في ظواهر الاسلام السياسي بالعالم العربي والإسلامي سواء المعاصرة أو القديمة كما صدر العدد الاخير من مراصد تحت عنوان "حالة التدين في .. إلحاد اسلاميين نموذجا" للباحث أحمد زغلول شلاطه.
>وتتخصص السلسلة الثانية "أوراق"، الدراسات المستقبلية، وتهدف لنشر هذا الفكر المتقدم في مصر وتأصيل علم المستقبليات ونشر الدراسات ذات المحتوى الاستشرافي للمستقبل. صدر من السلسة حتى الآن ثمانية عشر عددًا باللغة العربية وعدد واحد بالإنجليزية وهي أيضا سلسلة علمية محكمة وغير دورية.

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مصر 365

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