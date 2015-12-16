لأول مرة.. منحة من البنك الدولى لمكتبة الإسكندرية

وقع الدكتور إسماعيل سراج الدين؛ مدير مكتبة الإسكندرية، اتفاقيتين للتعاون مع البنك الدولي، يتم تنفيذهما خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى ديسمبر 2016.

تهدف الاتفاقية الأولى بعنوان"التعاون في مجال التعليم عن بعد وتنفيذ برنامج إيديكس EdX" إلى بناء الشبكات وتطوير المحتوى التعليمي للشباب وأفراد المجتمع المدني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وما وراءها. وستوفر مشاركة مكتبة الإسكندرية في برنامج إيديكس edX، والذي أُسس بالتعاون بين معهد ماساتشوستس للتقنية وجامعة هارفارد لإحداث ثورة حقيقية في التعليم على مستوى العالم، فرصًا لمشاركة واسعة من الجمهور في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بما فيهم الشباب وأعضاء المجتمع المدني بهدف التعلم والمشاركة والتفاعل مع نظرائهم على مستوى العالم، والانضمام إلى شبكة عالمية للتعلم ونشر الثقافة.

وتسعى الاتفاقية الثانية "الشباب من أجل التغيير: برنامج اختيار شباب القادة العرب في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات"، إلى توفير الفرص للتعرف على الموهوبين وتنمية مهاراتهم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

تجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج كان تم تنفيذه في المكتبة بالتعاون مع منظمة كندية غير ربحية ولكن نظرًا للنجاح الكبير الذي حققه البرنامج، تعتزم مكتبة الإسكندرية إعادة إطلاقه لخلق شبكة فعالة تجمع رواد الأعمال العرب الموهوبين في مجال تكنولوجيا المعلومات من مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.