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"أحنا الشباب ياريس"تجمع 150 ألف توقيع لإنشاء مجلس بديل عن"الشورى"

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"أحنا الشباب ياريس"تجمع 150 ألف توقيع لإنشاء مجلس بديل عن"الشورى" "أحنا الشباب ياريس"تجمع 150 ألف توقيع لإنشاء مجلس بديل عن"الشورى"
أعلنت حملة "إحنا الشباب ياريس" لجمع توقعات لإنشاء مجلس نواب للشباب بديلا عن مجلس الشورى فى بيان اليوم نجاحها خلال يوم واحد فقط ، من جمع 150 ألف توقيع بـ 9 محافظات هى ، المنيا ،أسيوط ،سوهاج الفيوم ، أسوان، القاهرة ،الشرقية ، بنى سويف ، المنصورة.

وأكد ياسر التركى مؤسس الحملة أن هناك ترحيب كبير من الشباب على اختلاف طوائفه بالحملة التى تسعى لجمع 10 مليون توقيع على الاستمارة الخاصة بها لتقديمها للرئيس عبد الفتاح السيسى للمطالبه ، بإنشاء مجلس للشباب موازي للبرلمان بديلا عن مجلس الشورى ، والمطالبة ببناء جسور بينها وبين الشباب لحل مشاكلهم واستثمار طاقاتهم وان تدخل الشباب كطرف فاعل فى كل المؤسسات بجانب الخبراء لصقل وإعدادهم للقيادة المستقبل حيث تمكين الشباب يعنى تفعيل البند السادس من خارطة الطريق.


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مصر 365

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