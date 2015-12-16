بالصور.. "نبض الوطن لحقوق الإنسان" تكرم رئيس جامعة قناة السويس

استقبل الدكتور ممدوح غراب، رئيس جامعة قناة السويس، وفد جمعية "نبض الوطن لحقوق الإنسان" برئاسة داليا الصباح رئيس الجمعية، ووفدا مرافقا لها يمثل رؤساء اللجان بالجمعية، وقدم الوفد درع الجمعية للدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة، وشهادة تقدير تكريما لدور الجامعة المجتمعى والخدمى الذى تقدمه للوطن.

وأعرب رئيس الجامعة عن شكره للجمعية، مثمنا دورها الاجتماعى والوطنى الذى تقوم به، مؤكدا أننا نعمل لصالح الوطن ونقدم له الجهد والعرق من أجل نهضته، وقام د.ممدوح غراب بالرد على استفسارات أعضاء الجمعية فيما يتعلق بدور الجامعة وما تحققه من إنجازات خلال الفترة الماضية، وقام بتقديم شرح واف لما تقدمه الجامعة للمجتمع.

وقال د غراب إن أبواب الجامعة مفتوحة أمام كل الجمعيات الأهلية الجادة والتى تهدف فى المقام الأول إلى العمل الخدمى، ويسعدنا التعامل معهم لصالح الوطن.. ثم تحدث رئيس الجامعة عن الجديد الذى تشهده الجامعة وما يحدث داخل المستشفيات الجامعية، مؤكدا أنه لا تستر على فساد لأن هذه المرحلة حاسمة فى حياة الأمة، وتتطلب من الجميع التعاون والشفافية للنهوض بالبلد.

من جانبها أشادت داليا الصباح بالجهود التى تقدمها الجامعة فى المجالات المختلفة، وأن الجمعية يسعدها التعاون البناء مع الجامعة، وأوضح الدكتور ممدوح غراب أن هناك متابعة مستمرة على المستشفيات الجامعية، مشيدا بدور رجال الأعمال فى تعاونهم لإمداد المستشفى بالأجهزة الطبية التى تساهم فى الارتقاء بمنظومة العلاج للمرضى.

عقب ذلك قدمت داليا الصباح، رئيسة الجمعية، شهادة تقدير للمهندس إبراهيم عبد الرحمن مدير عام الإعلام تقديرا لدوره الإعلامى المبذول فى إبراز أنشطة الجامعة على المستوى المجتمعى، كما قدمت شهادة للدكتورة شهيرة عبد الله تقديرا لدورها خلال أسبوع شباب الجامعات العاشر الذى استضافته الجامعة سبتمبر الماضى، وتواصلها مع الجمعيات الأهلية.

وضم وفد الجمعية كلا من داليا الصباح رئيس الجمعية، وأحمد الناغية ود.فريجينات غنام ود.أحمد عبد الرحمن وأحمد عبد العزيز، وكلا من هانى الحسينى والسيد عبد الرحمن المالح وسهام على.



>