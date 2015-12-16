بالصور.. حملات إزالة وإخلاء سور مستشفى الهلال الأحمر بحى شرق الإسكندرية

استكملت إدارة إشغال الطريق بحى شرق الإسكندرية، بالتعاون مع شرطة المرافق، حملة إزالة الإشغالات بمنطقة باكوس، لليوم الثانى على التوالى، وتحت إشراف علاء يوسف رئيس حى شرق، حيث تم إزالة الإشغالات من شارع السوق، وإخلاء سور مستشفى الهلال الأحمر، وجار المتابعة حتى المساء، واستكمال العمل صباح الغد.

من جهة أخرى، واصل شباب مركز ومدينة برج العرب أعمال تجميل مدخل مركز المدينة للقادم من مدينة برج العرب الجديدة (طريق حسن علام) فى إطار مبادرة (إيدى + إيدك ولتحيا مصر) التى أطلقها اللواء أحمد متولى رئيس المركز، حيث تم الانتهاء من أعمال إزالة الحشائش بالجزيرة الوسطى وتجريف وتمهيد جانبى الطريق إلى جانب قص النخيل وجار استكمال أعمال دهان أعمدة الإضاءة العامة،

>كما قامت إدارة الرصد البيئى فى متابعتها اليومية لأعمال رفع القمامة التى تقوم بها شركة النظافة (نهضة مصر) حيث قامت برفع 22 طنًا إلى جانب قيام معدات المركز برفع 12 طنًا ليبلغ إجمالى ما تم رفعها 34 طنًا.



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