بالصور.. "شباب الخير بالأقصر" تزور مستشفى شفاء الأورمان بطيبة الجديدة

نظم أعضاء جمعية شباب الخير بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، زيارة لمستشفى شفاء الأورمان بالأقصر لعلاج السرطان بمدينة طيبة الجديدة، وذلك لإعلان دعمهم للمشروع الذى سيكون مصدر الشفاء والأمل لكل المواطنين بمحافظات الصعيد، تحت شعار "صعيد بلا سرطان".

وقام خلال الزيارة مصطفى زمزم، المستشار الإعلامى لمستشفى شفاء الأورمان لعلاج السرطان بمحافظة الأقصر، بشرح تفاصيل المشروع بالكامل للوفد، حيث إنه يضم مبنى مستشفى شفاء الأورمان بالدور الأرضى، والصيدلية والمعامل والعلاج الإشعاعى والكيماوى وقسم الأشعة السينية والعيادات الخارجية والاستقبال، والدور الأول عبارة عن 50 غرفة مستقلة بحمام مستقل، وأيضا الدور الثانى كذلك الدور الثالث فندق خاص للمرافقين.

كما ستقدم المستشفى خدماتها إلى مواطنى 6 محافظات تمثل قطاع جنوب الصعيد، وهى "الأقصر- أسوان - قنا - سوهاج - البحر الأحمر- الوادى الجديد"، وكذلك العلاج فى المستشفى بالمجان لجميع الأعمار، ومن المقرر أن يتم تزويد المستشفى بأحدث الأجهزة، من بينها جهاز خاص للفحص والكشف عن المرض قبل انتشاره بالجسم، وسوف يتم عمل قسم خاص بالتوعيه لأهالى القرى والنجوع.



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