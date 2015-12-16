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ضبط شخص بحوزته 36 تذكرة هيروين بجنوب سيناء

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ضبط شخص بحوزته 36 تذكرة هيروين بجنوب سيناء ضبط شخص بحوزته 36 تذكرة هيروين بجنوب سيناء
تمكن مكتب مكافحة المخدرات بمديرية أمن جنوب سيناء، من ضبط شخص بحوزته 36 تذكرة هيروين ومبلغ مالى قدره ثلاثة آلاف جنيه.

كان اللواء مجدى موسى مدير أمن جنوب سيناء، تلقى بلاغا من اللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى يفيد قيام أحد الاشخاص ويدعى "م .ب .ع" 35 سنة بترويج كمية من مخدرالهيروين بمدينة طور سيناء، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من مكتب المكافحة بالمديرية بقيادة النقيب أحمد عبده معاون البحث الجنائى وبعد استئذان النيابة العامة تم ضبط المتهم،وتبين أنه مطلوب فى القضية رقم 4760 لسنة 2014جنايات شرم الشيخ مخدرات.

تحرر محضر بالواقعة وتم إحالة المتهم للنيابة العامة التى قررت حبسه أربعة ايام على ذمة التحقيق.

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مصر 365