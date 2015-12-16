حبس موظف بحى المعادى أربعة أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بتقاضى رشوة

>أمر محمد عبد الناصر وكيل أول نيابة المعادى بحبس موظف بنيابة المعادى متهم بتقاضى رشوة من أحد المواطنين لعدم تنفيذ أحد القرارات الصادرة له من الحى.

كانت البداية عندما تقدم أحد المواطنين بشكوى بهيئة الرقابة الإدارية يتهم فيها موظفا بحى المعادى بطلب عشرين ألف جنيه مقابل عدم تنفيذ قرار إزالة شركة خاصة بمقدم البلاغ، وبناء على ذلك قام ضباط الهيئة بإجراء التحريات للتأكد من صحة تلك المعلومات التى وردت بالشكوى.

وأكدت التحريات صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات والحصول على إذن من النيابة وبالتنسيق مع المبلغ تم تسجيل اللقاء بين الطرفين داخل مقر الشركة بالصوت والصورة، وذلك أثناء تقاضى المتهم مبلغ 5 آلاف جنيه على سبيل الرشوة وتم القبض عليه وإحالته الى النيابة، وبمواجته أنكر الواقعة فقررت النيابة حبسه على ذمة التحقيق.