أخبار عاجلة

بيومي أفندي - بيومي فؤاد يغازل يسرا اللوزي ... دي ممرضة أومال مين يبقى سفير النوايا الحسنة -
أتلانتا يفقد نقطتين في الصراع على المقعد الأوروبي -
بث مباشر.. «برشلونة Vs ملجا» في الدوري الإسباني -
بث مباشر.. «يوفنتوس ►◄ كييفو فيرونا» في الدوري الإيطالي -
تشيلسي يواصل زحفه نحو «البريمير ليج» بإسقاط بورنموث بثلاثية -
البايرن يكتسح دورتموند برباعية ويواصل صدارة «البوندسليجا» -
هيجواين وديبالا يقودان اليوفي أمام كييفو في «الكالتشيو» -
«MSN» يقودون هجوم البارسا أمام ملجا -
بيبي أول ضحايا ديربي مدريد -
بيومي أفندي - ذات مومنت ... لما تيجي تسأل حد على عنوان ويفتي " الفتي عند المصريين " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس موظف بحى المعادى أربعة أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بتقاضى رشوة

Google+ Print
حبس موظف بحى المعادى أربعة أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بتقاضى رشوة حبس موظف بحى المعادى أربعة أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بتقاضى رشوة

>أمر محمد عبد الناصر وكيل أول نيابة المعادى بحبس موظف بنيابة المعادى متهم بتقاضى رشوة من أحد المواطنين لعدم تنفيذ أحد القرارات الصادرة له من الحى.

كانت البداية عندما تقدم أحد المواطنين بشكوى بهيئة الرقابة الإدارية يتهم فيها موظفا بحى المعادى بطلب عشرين ألف جنيه مقابل عدم تنفيذ قرار إزالة شركة خاصة بمقدم البلاغ، وبناء على ذلك قام ضباط الهيئة بإجراء التحريات للتأكد من صحة تلك المعلومات التى وردت بالشكوى.

وأكدت التحريات صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات والحصول على إذن من النيابة وبالتنسيق مع المبلغ تم تسجيل اللقاء بين الطرفين داخل مقر الشركة بالصوت والصورة، وذلك أثناء تقاضى المتهم مبلغ 5 آلاف جنيه على سبيل الرشوة وتم القبض عليه وإحالته الى النيابة، وبمواجته أنكر الواقعة فقررت النيابة حبسه على ذمة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365