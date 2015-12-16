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القبض على مدير بنك تلقى رشوة 2.5 مليون مقابل بيع جزء من أصوله لرجل أعمال

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القبض على مدير بنك تلقى رشوة 2.5 مليون مقابل بيع جزء من أصوله لرجل أعمال القبض على مدير بنك تلقى رشوة 2.5 مليون مقابل بيع جزء من أصوله لرجل أعمال
ألقت هئية الرقابة الادارية القبض على مدير بنك حكومى شهير وموظف بالبنك ورجل أعمال شهير بتهمة تقديم وتقاضى رشوى 2.5 مليون جنيه مقابل بيع جزء من اصول البنك باسعار مخفضة لرجل الاعمال وبإحالتهم الى نيابة قصر النيل قررت برئاسة المستشار أحمد حنفى حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكشفت تحقيقات النيابة التى باشرها المستشار طاهر سبالة بإشراف المستشار ضياء نجم الدين مدير النيابة أن مديرالبنك إتفق مع رجل الأعمال على تلقى رشوة 2.5 مليون جنيه منه مقابل ان يسهل الأول بيع أصول البنك المحجوز عليها إلى رجل الاعمال باسعار مخفضة وأن يرسى عليه المزاد.

وفى غضون ذلك - قالت التحقيقات - وردت معلومات الى هئية الرقابة الادارية باتفاق المتهم الاول مع وسطاء لتسهيل بيع اصول البنك المحجوز عليها لرجل الاعمال فتم تسجيل المكالمات بينهما ووثق رجال مباحث الرقابة الادارية تسليم الاموال بين المتهمين صوت وصورة قبل القبض عليهم وإحالتهم للنيابة

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مصر 365