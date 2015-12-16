الشوط الإضافي الثاني - روما وسبيتزيا متعادلان.. وصلاح مستمر

يدفع رودي جارسيا المدير الفني لروما بالمصري محمد صلاح جناح الفريق في التشكيل الأساسي للذئاب أمام سبيتزيا في دور الـ16 من كأس إيطاليا.

وكان محمد صلاح قد شارك أساسيا مع روما في المباراة السابقة أمام نابولي لأول مرة منذ بداية نوفمبر الماضي بعد عودته من الإصابة التي لحقت به في الدربي أمام لاتسيو.

ودفع جارسيا بالعديد من اللاعبين الأساسيين برفقة صلاح مع العديد من اللاعبين الاحتياطيين.

وجاء تشكيل روما على النحو التالي:

حراسة المرمى: دي سانتيس

الدفاع: مايكون - كاستان - روديجير - إيمرسون

الوسط: بيانيتش - فيانكوير - أوكان

الهجوم: صلاح - دجيكو - إيتوربي

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أحداث المباراة

المباراة تتجه للوقت الإضافي.

في الدقيقة 90 مهد صلاح كرة لبيانيتش صوبها لكن حارس سبيتزيا يبعدها ببراعة.

في الدقيقة 32 مرر صلاح الكرة لدجيكو في وضعية الانفراد ويسجل المهاجم البوسني إلا أن الحكم يقرر إلغاء الهدف بداع التسلل.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون خطورة تذكر من الفريقين.

وبدأ الشوط الثاني وصلاح مستمر في الملعب.