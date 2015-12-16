الاستثمار: هناك مشروع تعاون بين "ماسبيرو" ووزارة الثقافة السعودية

كشف أشرف سلمان وزير الاستثمار، عن أن الجانب المصرى عرض على الجانب السعودى خلال اجتماع اللجنة التنسيقية المصرية ـ السعودية، توفير المواد البترولية لمدة عامين، إلا أنهم رفضوا وأكدوا اعتزامهم توفير الغاز لمصر لمدة 5 سنوات.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأضاف الوزير خلال تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء بمقر مجلس الوزراء أن إجمالى المشروعات التى تم الموافقة عليها من الجانب السعودى باستثمار تقدر بـ 30 مليار ريال وربما تزيد أو تنقص، لافتا أن اللجنة التنسيقية المصرية السعودية هدفها استمرار التعاون بين البلدين وليس الهدف حلها عقب توقيع الاتفاقيات .
وأشار الوزير إلى أن هناك تعاون مقترح بين اتحاد الإذاعة والتلفزيون مع وزارة الثقافة السعودية لإنتاج مشترك، مشيرا إلى أن الحكومة طرحت قطاعات كثيرة خلال الاجتماعات التنسيقية بين مصر والسعودية وتم الاستقرار على ٤ قطاعات وقد تكون قابلة لإدخال قطاع جديد عليهم ، وتم عمل دراسات جدوى وتقسيمات للأراضى الخاصة بالمشاريع المستقبلية، ونحن حاليا فى مرحلة التدقيق.