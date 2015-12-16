الاستثمار: هناك مشروع تعاون بين "ماسبيرو" ووزارة الثقافة السعودية

كشف أشرف سلمان وزير الاستثمار، عن أن الجانب المصرى عرض على الجانب السعودى خلال اجتماع اللجنة التنسيقية المصرية ـ السعودية ، توفير المواد البترولية لمدة عامين، إلا أنهم رفضوا وأكدوا اعتزامهم توفير الغاز لمصر لمدة 5 سنوات.

وأضاف الوزير خلال تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء بمقر مجلس الوزراء أن إجمالى المشروعات التى تم الموافقة عليها من الجانب السعودى باستثمار تقدر بـ 30 مليار ريال وربما تزيد أو تنقص، لافتا أن اللجنة التنسيقية المصرية السعودية هدفها استمرار التعاون بين البلدين وليس الهدف حلها عقب توقيع الاتفاقيات .

وأشار الوزير إلى أن هناك تعاون مقترح بين اتحاد الإذاعة والتلفزيون مع وزارة الثقافة السعودية لإنتاج مشترك، مشيرا إلى أن الحكومة طرحت قطاعات كثيرة خلال الاجتماعات التنسيقية بين مصر والسعودية وتم الاستقرار على ٤ قطاعات وقد تكون قابلة لإدخال قطاع جديد عليهم ، وتم عمل دراسات جدوى وتقسيمات للأراضى الخاصة بالمشاريع المستقبلية، ونحن حاليا فى مرحلة التدقيق.