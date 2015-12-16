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«المصريين الأحرار»:ائتلاف دعم الدولة كيان غير منظم ومصيره الانهيار

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«المصريين الأحرار»:ائتلاف دعم الدولة كيان غير منظم ومصيره الانهيار «المصريين الأحرار»:ائتلاف دعم الدولة كيان غير منظم ومصيره الانهيار

الدكتور عصام خليل القائم بأعمال رئيس حزب المصريين الأحرار

أكد الدكتور عصام خليل الأمين العام والقائم بأعمال رئيس حزب المصريين الأحرار، رفض الحزب الانضمام لـ «ائتلاف دعم الدولة المصرية»، موضحا أنه كيان غير منظم وأن أي كيان غير منظم مصيره الانهيار والتفكك.

وتابع القائم بأعمال رئيس حزب المصريين الأحرار – خلال لقاءه بنواب الحزب- قائلا:”المشهد داخل هذا الكيان مرتبك ولو كنا قبلنا الانضمام إليه كنا هنضيع ومكنش هيبقا لينا هوية”، مؤكدا “أن القائمين على التحالف لم يستطيعوا عمل وثيقة منضبطة دستوريا فكيف نثق فيهم في تشريع القوانين”.

وأضاف  الدكتور عصام خليل ” نريد أن نقدم نموذجا محترما للارتقاء بمصر بعد ثوريتين”، مؤكدا أن هذه هى بداية المشوار وأن القادم أصعب و”المصريين الأحرار” عليه مسئولية كبيرة جداً.

وقال بأعمال رئيس حزب المصريين الأحرار :” رغم كل الصعوبات التي تعرضنا لها، أصبحنا الحزب رقم واحد، ونحن حزب قوي سيقدم للمواطن المصري نموذج محترم للحياة النيابية، ويكون بين كل أسرة الحزب المحبة والثقة والتجرد والتحلي بالعمل الجماعي”.

وأوضح خليل أن كل الدول المتقدمة تعتمد على العمل الجماعي حتى في الاقتصاد، و”المصريين الأحرار” الحزب رقم واحد سيكون “نواة” فكرة العمل الجماعي.

وشدد خليل على أن الحزب له مصداقية ولم يتراجع عن أي مواقف اتخذها منذ 2011، مضيفا أن مواقف الحزب ليست هباءاً ولكن تأتي بعد دراسة كافة الجوانب.

وشدد خليل، على أن الحزب له مصداقية، ولم يتراجع عن أي مواقف اتخذها منذ 2011، مضيفًا أن مواقف الحزب تأتي بعد دراسة.

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