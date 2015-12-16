الحماية المدنية تنفى وقوع انفجار بالسيدة عائشة.. وتؤكد: حريق بدراجة نارية

نفى اللواء جمال حلاوه مدير الحماية المدنية بالقاهرة، وقوع أى انفجار بمنطقة السيدة عائشة، موضحا أن حريق نشب فى دراجة بخارية يستقلها أحد الأشخاص أسفل كوبرى السيدة عائشة، وانتقلت سيارة إطفاء إلى المكان، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع أى إصابات.

وكانت مواقع إخبارية تناولت أخبار بوجود انفجار فى سيارة بمنطقة السيدة عائشة، ونتج عنها وقوع اصابات، إلا أن رجال الحماية المدنية أكدوا من خلال المعاينة والفحص أن ما تردد ليس له أى أساس من الصحة، وأنه مجرد حريق فى دراجة بخارية، ولم ينجم عنه أى إصابات.