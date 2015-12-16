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رئيس الوزراء يتابع التقارير الخاصة بضبط الأسعار وتوفير السلع

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رئيس الوزراء يتابع التقارير الخاصة بضبط الأسعار وتوفير السلع رئيس الوزراء يتابع التقارير الخاصة بضبط الأسعار وتوفير السلع
عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اجتماعا عقب انتهاء اجتماع الأسبوعى اليوم الأربعاء، مع الوزراء والجهات المعنية تناول خلاله بحث ومناقشة التقارير المختلفة حول توفير السلع وضبط الأسعار والتأكد من توفير كافة الاحتياجات اللازمة والأساسية للمواطنين.

وتناول الاجتماع جهود الحكومة لتطوير وزيادة أعداد المجمعات الاستهلاكية وتوفير التمويل اللازم لذلك، كما شدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على ضرورة التأكد من ضبط الأسعار وضبط المتلاعبين بالأسعار والمخالفين وتوفير السلع الأساسية.

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مصر 365

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