صاحب فكرة "مهرجان البوس" بجامعة القاهرة يغلق حسابه على فيس بوك

أغلق الطالب على أحمد صاحب دعوة فعاليات "مهرجان البوس" بكلية التجارة بجامعة القاهرة، الحساب الخاص به على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وذلك بعد الهجوم الشديد من قبل طلاب جامعة القاهرة، على فكرة المهرجان.

كما تم غلق الدعوة على الموقع نهائيا بعد غلق الحساب الوهمى لصاحب المهرجان بعد وجود مشاركة كبيرة من قبل الطلاب حيث وصل عدد الحضور للدعوة لـ 3800 شخص.

يذكر أن عددا من رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، دشنوا دعوة لطلاب كلية التجارة جامعة القاهرة، تحت عنوان " مهرجان البوسة بساحة كلية التجارة.. سيبك من قيود المجتمع المتخلف وانهى 2015 ببوسة لأغلى حد عندك"، لقضاء يوم رأس السنة بساحة الكلية، وتبادل القبلات بين الطلبة والطالبات بعضهم البعض.

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