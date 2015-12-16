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عماد جاد: سأترشح لمنصب وكيل مجلس النواب ولدىّ الخبرات اللازمة

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عماد جاد: سأترشح لمنصب وكيل مجلس النواب ولدىّ الخبرات اللازمة عماد جاد: سأترشح لمنصب وكيل مجلس النواب ولدىّ الخبرات اللازمة
أعلن الدكتور عماد جاد عضو مجلس النواب عن المصريين الأحرار، قرار الترشح على منصب وكيل مجلس النواب، لافتا إلى أن لديه خبرات تؤهله لأن يخدم من خلال هذا المنصب.

وقال جاد فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الفترة القادمة لا تحتاج إلى الوجوه القديمة أو الوجوه التى تأخذ أوامر، وإنما تحتاج لتفعيل دور السلطة التشريعية ، وتابع قائلا "مهما كنا مختلفين سياسيا داخل البرلمان فلا يجب أن نكرر ما فعله الاخوان والوطنى من الاستحواذعلى المناصب القيادية بالبرلمان".

وأكد جاد، أن حزب المصريين الأحرار لا يريد حصص داخل المجلس ولكن يريد أن يمثل الشعب من خلال من انتخبوه من النواب فى المناصب التى تدير المجلس، مشددا على إعلان الحزب عدم رغبته فى رئاسة البرلمان، دون تجاهل أن يكونه له ممثلا فى إدارة مكتب المجلس بحصوله على منصب وكيل من الوكيلين.


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