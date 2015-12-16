الأزهر : التحالف الإسلامى نواة لوحدة حقيقية بين الشعوب الإسلامية

استقبل، الإمام الأكبر الدكتور، أحمد الطيب، شيخ الأزهر، السفير أحمد القطان، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة.

قال الإمام الأكبر، إن العلاقات المصرية السعودية علاقات تاريخ وجوار قديم متميز على كافة المستويات، تؤكدها المواقف العزيزة المشكورة للمملكة العربية السعودية تجاه مصر وشعب مصر، والدور الإقليمى والعالمى للمملكة.

كما أشاد بالتحالف الإسلامى العسكرى الذى دعا إليه خادم الحرمين الشريفين، واستجابت له كثير من الدول الإسلامية والعربية، وفى مقدمتها: مصر، وقد لقى هذا التحالف المبارك ترحيبًا واسعًا في أروقة الأزهر الشريف: جامعًا وجامعة، وتمنى طلابه وعلماؤه أن يكون هذا التحالف نواة لوحدة حقيقية بين شعوب الأمة العربية والإسلامية فى الظرف الدقيق والبالغ الحرج فى تاريخ الأمتين.

من جانبه، قال السفير السعودى، إن الأزهر الشريف له مكانة كبيرة في قلوب المسلمين بما له من دور كبير في نشر وسطية الإسلام وسماحته، مشيدًا بدور الإمام الأكبر فى إقرار السلام الإنسانى بين مختلف شعوب ودول العالم.

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