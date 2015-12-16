استنكر حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، الهجوم الذي شنه الاعلامي أحمد موسى على المخرج خالد يوسف، ونشر صور صادمه لجمهوره، قائلا :«ثق أن المنحطين الذين يكيدون لك ستدور عليهم الدوائر».
> وقال صباحي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الاربعاء، اخى وصديقي خالد يوسف، تراب كفر شكر أطهر من السنة الدناءة التي تنهش سمعتك وتحاول اغتيال صوتك الحر”.
> وأضاف مؤسس التيار الشعبي، ” واصل دفاعك عن الفقراء والحرية والعدالة الاجتماعية . وثق أن المنحطين الذين يكيدون لك ستدور عليهم الدوائر”.
صباحي لخالد يوسف: «تراب كفر شكر أطهر ممن ينهش سمعتك ويحاول اغتيال صوتك الحر»
استنكر حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، الهجوم الذي شنه الاعلامي أحمد موسى على المخرج خالد يوسف، ونشر صور صادمه لجمهوره، قائلا :«ثق أن المنحطين الذين يكيدون لك ستدور عليهم الدوائر».