اجتماع طارئ لوزراء خارجية العرب 24 ديسمبر لبحث التوغل التركى بالعراق

أعلنت جامعة الدول العربية أنه تقرر عقد الاجتماع الطارىء لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية يوم الخميس الموافق 24 ديسمبر الجارى بناء على طلب من دولة العراق.

وقال نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلى فى تصريحات للصحفيين اليوم الأربعاء" أن الاجتماع سيكون مخصصا لبحث التطورات المتعلقة بدخول قوات عسكرية تركية فى داخل عمق الأراضى العراقية".

وأضاف السفير بن حلى" أنه بناء على طلب العراق بعقد اجتماع غير عادى لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية لبحث دخول قوات عسكرية تركية إلى عمق أراضيها خاصة فى مدينة الموصل فقد أجرى الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربى مشاورات مع كل من دولة الإمارات العربية المتحدة (الرئيس الحالى لمجلس الجامعة العربية) ومع جمهورية العراق، فقد تقرر عقد الاجتماع الطارىء يوم الخميس الموافق الرابع والعشرين من ديسمبر الجارى.

وكان العراق قد طلب رسميا يوم الخميس الماضى عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية لبحث التحرك العربى إزاء دخول قوة عسكرية تركية إلى عمق أراضيه وتحديدا فى محافظة الموصل وقد أيدت الطلب العراقى عدد من الدول العربية.

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