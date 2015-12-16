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رئيس وزراء إيطاليا: روما تعتزم إرسال 450 جنديا للعراق

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رئيس وزراء إيطاليا: روما تعتزم إرسال 450 جنديا للعراق رئيس وزراء إيطاليا: روما تعتزم إرسال 450 جنديا للعراق

قال رئيس الوزراء الإيطالى ماتيو رينزى، أن روما تعتزم إرسال 450 عسكريا للدفاع عن سد الموصل بالعراق من أجل حماية هذه المنشأة التى فازت الشركة الإيطالية "تريفى" بعقد لتدعميها، من تنظيم "داعش"الإرهابى.

وأضاف رينزى، فى تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الأربعاء، أن "استدراج العروض لتدعيم السد فازت به شركة إيطالية، وسنرسل إلى الموقع 450 من عناصرنا إلى جانب الأمريكيين للمساعدة على حمايته".

يشار إلى أن الشركة الإيطالية "تريفي" فازت بعقد قيمته أكثر من مليارى دولار لتدعيم السد الذى يعتبر أكبر سد فى العراق، والذى يعد موقعا استراتيجيا يؤمن المياه والكهرباء لأكثر من مليون شخص فى شمال البلاد، فضلا عن أنه رابع أكبر سد فى الشرق الأوسط، يقع على بعد نحو خمسين كيلومترا شمال مدينة الموصل على نهر دجلة، ويخزن كميات من المياه تبلغ 12 مليار متر مكعب لأغراض الشرب والزراعة، لجميع أنحاء محافظة نينوى، ويشكل أيضا جزءًا من نظام التحكم الإقليمى بالفيضانات.
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