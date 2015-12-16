أخبار عاجلة

بيومي أفندي - بيومي فؤاد يغازل يسرا اللوزي ... دي ممرضة أومال مين يبقى سفير النوايا الحسنة -
أتلانتا يفقد نقطتين في الصراع على المقعد الأوروبي -
بث مباشر.. «برشلونة Vs ملجا» في الدوري الإسباني -
بث مباشر.. «يوفنتوس ►◄ كييفو فيرونا» في الدوري الإيطالي -
تشيلسي يواصل زحفه نحو «البريمير ليج» بإسقاط بورنموث بثلاثية -
البايرن يكتسح دورتموند برباعية ويواصل صدارة «البوندسليجا» -
هيجواين وديبالا يقودان اليوفي أمام كييفو في «الكالتشيو» -
«MSN» يقودون هجوم البارسا أمام ملجا -
بيبي أول ضحايا ديربي مدريد -
بيومي أفندي - ذات مومنت ... لما تيجي تسأل حد على عنوان ويفتي " الفتي عند المصريين " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

العبادى يستعرض مع وزير الدفاع الأمريكى تطورات عملية محاربة داعش

Google+ Print
العبادى يستعرض مع وزير الدفاع الأمريكى تطورات عملية محاربة داعش العبادى يستعرض مع وزير الدفاع الأمريكى تطورات عملية محاربة داعش

>بحث رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، فى مكتبه اليوم الأربعاء، مع وزير الدفاع الأمريكى أشتون كارتر والوفد المرافق له تطورات عملية محاربة تنظيم داعش.

وذكر بيان للحكومة العراقية، أن الجانبين بحثا خلال اللقاء الحرب على عصابات داعش الإرهابية والانتصارات المتحققة على العدو فى جميع القطاعات وتعزيز التعاون بين البلدين فى مجالات التسليح والتدريب، إضافة إلى الأوضاع فى المنطقة والتأكيد على وحدة وسيادة العراق".

وأشاد "كارتر" بالانتصارات التى تحققت على عصابات داعش معربا عن دعم بلاده الكامل لوحدة العراق والسيادة على أراضيه والتأكيد على حرص أمريكا على سيادة العراق وتقديم كل الدعم للقوات العراقية فى جميع المجالات ومنها التدريب والتسليح.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365