العبادى يستعرض مع وزير الدفاع الأمريكى تطورات عملية محاربة داعش

>بحث رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، فى مكتبه اليوم الأربعاء، مع وزير الدفاع الأمريكى أشتون كارتر والوفد المرافق له تطورات عملية محاربة تنظيم داعش.

وذكر بيان للحكومة العراقية، أن الجانبين بحثا خلال اللقاء الحرب على عصابات داعش الإرهابية والانتصارات المتحققة على العدو فى جميع القطاعات وتعزيز التعاون بين البلدين فى مجالات التسليح والتدريب، إضافة إلى الأوضاع فى المنطقة والتأكيد على وحدة وسيادة العراق".

وأشاد "كارتر" بالانتصارات التى تحققت على عصابات داعش معربا عن دعم بلاده الكامل لوحدة العراق والسيادة على أراضيه والتأكيد على حرص أمريكا على سيادة العراق وتقديم كل الدعم للقوات العراقية فى جميع المجالات ومنها التدريب والتسليح.

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