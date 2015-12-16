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تأجيل معارضة منى عراقى على حكم حبسها بتهمة تصوير مواطن دون علمه لـ13يناير

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تأجيل معارضة منى عراقى على حكم حبسها بتهمة تصوير مواطن دون علمه لـ13يناير تأجيل معارضة منى عراقى على حكم حبسها بتهمة تصوير مواطن دون علمه لـ13يناير
قررت محكمة جنح أول أكتوبر، برئاسة المستشار محمود البريرى، تأجيل نظر المعارضة المقدمة من الإعلامية منى عراقى، على حكم حبسها 6 أشهر، وتغريمها 10 آلاف جنيه، لاتهامها بسب وقذف مواطن وتصويره دون علمه، وإذاعة التصوير خلال حلقات برنامجها "المستخبى"، لجلسة 13 يناير، للمستندات.

كانت محكمة جنح أول أكتوبر برئاسة المستشار محمد لظمى، قد قضت بحبس الإعلامية منى عراقى مقدمة برنامج "المستخبى" على فضائية "القاهرة والناس" 6 أشهر وكفالة 1000 جنيه وتغريمها 10 آلاف جنيه، وذلك لاتهامها بسب وقذف أحد المواطنين وتصويره دون علمه، وإذاعة التصوير خلال إحدى حلقات برنامجها.

وكان إيهاب أبو العلا أحد المواطنين، قد تقدم ببلاغ إلى الجهات القضائية، اتهم فيه منى عراقى بأنها صورته دون علمه أو رضاه، ووجهت له ألفاظًا بذيئة واتهمته بالنصب، وأذاعت تلك المقاطع فى برنامجها "المستخبى" على قناة القاهرة والناس، واعترفت خلال الحلقة باستخدامها كاميرات سرية أثناء التصوير بما يستوجب معاقبتها بنص المادة 309 مكرر من قانون العقوبات.
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مصر 365