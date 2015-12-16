دوري جميل - الجبرين يستحق نجومية هذا الأسبوع لهذه الأسباب

قدم النصر أفضل مباراة له هذا الموسم، وحقق فوزا مهما على الاتحاد في قمة الأسبوع، وتحدث المدرب المؤقت للعميد عادل عبد الرحمن عن المباراة فنيا، وأكد تقديره الشديد لدور لاعب النصر عبد العزيز الجبرين، مؤكدا أنه لاعب مهم في تشكيلة فريقه، وبالعودة إلى مباريات هذا الأسبوع، فإن الجبرين حقا قدم عرض رائع واستعاد الكثير من بريقه مع العالمي.

لاعب ارتكاز

يعتبر عبد العزيز الجبرين لاعب ارتكاز مثالي داخل الملعب، يجيد الالتحام مع لاعبي المنافس، التعامل مع الكرات، كسر هجمات الخصوم، وبالتأكيد قطع الكرات قبل أن تصل إلى الدفاع.

لذلك يعاني منافسو النصر من قدرات الجبرين المميزة، نتيجة سرعته بالكرة ومن دونها، وقدرته على مراقبة أبرز مفاتيح الهجوم، داخل نصف ملعب فريقه.

اللاعب الجوكر

يمتاز الجبرين أيضاً بأنه لاعب "جوكر"، أي أنه قادر على اللعب في أكثر من مركز داخل الملعب، هو في الأساس لاعب ارتكاز دفاعي، لكنه يجيد المواصلة الهجومية من خلال التقدم إلى الأمام والتسديد من بعيد.

لذلك أمام الاتحاد في قمة الأسبوع الماضي، لعب الجبرين كلاعب وسط مائل لليمين، وساهم في صناعة الفرص إلى زملائه، بالإضافة إلى تسجيل هدف رائع من خارج منطقة الجزاء.

الأرقام

سجل الجبرين هدف واحد وصنع آخر طوال الموسم الحالي من الدوري، لكنه نجح في قطع 21 كرة من المنافسين، واستخلاص 13 محاولة دون ارتكاب أي خطأ، مع تمتعه بمستوى ثابت خلال معظم المباريات.

يلعب عبد العزيز في منطقة دفاعية، ويحاول كثيرا خطف الكرات، لكنه لاعب نظيف لا يرتكب مخالفات عديدة، لذلك حصل على بطاقتين فقط دون أي طرد مباشر، ليستحق بجدارة لقب نجم هذا الأسبوع.