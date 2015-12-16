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محمد بن زايد يبحث مع كاميرون العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية

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محمد بن زايد يبحث مع كاميرون العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية محمد بن زايد يبحث مع كاميرون العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصالا هاتفيا اليوم من ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني.

وتناول الجانبان خلال الاتصال علاقات التعاون والصداقة بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في المجالات كافة بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع الاقليمية خاصة فيما يتعلق بالأزمة السورية واليمنية وقضية محاربة الارهاب وسبل تحقيق الأمن والاستقرار للدول والشعوب في المنطقة.

وجرى خلال الاتصال التشاور حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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