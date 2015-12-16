محافظ البحيرة يعيد إحياء المشروعات التنموية المتوقفة‎

أكد الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة انه قد تم تأجير عدد 4 محطات تسمين بمشروع السلالات الداجنة بفرهاش بحوش عيسى لأحد المستثمرين عن طريق المزايدة العلنية لمدة 10 سنوات بقيمة ايجارية 625 ألف جنيه سنويا مع زيادة 5% للقيمة الإيجارية كل عام.

ويعد مشروع تحسين السلالات الداجنة بفرهاش أحد مشروعات المحافظة فى مجال الانتاج الداجنى والأمن الغذائى، ويتكون المشروع من 4 محطات على مساحات مختلفة تتراوح من 9 :12 فدان لكل محطة، وهو من المشروعات المتعثرة المتوقفة منذ أكثر من 5 أعوام، والتى استهدفتها المحافظة بضرورة استغلال اصولها فى توفير مصادر دخل وتوفير فرص عمل حقيقية لشباب المحافظة، بالإضافة إلى سد احتياجات السوق المحلى من البروتين الحيوانى واللحوم البيضاء.

وأكد المحافظ، أن المستثمر الجديد بصدد ضخ إستثمارات تبلغ 3 مليون جنيه سنويا بالمشروع لإنتاج ما يقرب من مليون دجاجة سنويا سيتم طرحها بالسوق المحلى، ليساهم فى تحقيق الأمن الغذائى بالمحافظة ويستوعب 50 من العمالة المباشرة بالإضافة إلى العديد من فرص العمل الغير مباشرة.