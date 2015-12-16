القوات المسلحة توزع 5 آلاف كرتونة غذائية على الفقراء بمركز مطاى بالمنيا

وزعت القوات المسلحة 5505 كراتين سلع غذائية متنوعة على الفقراء من أهالى مركز مطاى بالمجان بمعرفة إدارة الشئون الاجتماعية.

حيث أعطى اللواء صلاح زيادة، محافظ المنيا، تعليمات بتوزيع 5505 كراتين سلع غذائية على المواطنين المستحقين والأولى بالرعاية من خلال التعاون بين إدارة الشئون الاجتماعية لتخفيف العبء عن المواطنين والأولى بالرعاية.

وأوضح اللواء ناصر فتحى عبد السلام، رئيس مدينة مطاى، أن الكمية القادمة سوف توزع على المدينة والقرى حسب كشوف معدة مسبقًا من قبل الشئون الاجتماعية لمن يستحقها.

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