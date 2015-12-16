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محافظ الأقصر: القوات المسلحة تطور مستشفى إسنا القديمة بـ4 ملايين جنيه

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محافظ الأقصر: القوات المسلحة تطور مستشفى إسنا القديمة بـ4 ملايين جنيه محافظ الأقصر: القوات المسلحة تطور مستشفى إسنا القديمة بـ4 ملايين جنيه
تشهد مستشفى إسنا المركزى جنوبى محافظة الأقصر، عملية تطوير تهدف إلى رفع مستوى الخدمة المقدمة بالمستشفى التى تعانى من حالة سيئة، استدعت التدخل العاجل لرفع كفاءة المسشتفى لحين انتهاء العمل فى بناء المستشفى الجديدة.

ومن جانبه أعلن محمد بدر، محافظ الأقصر، اليوم، الأربعاء، أن القوات المسلحة متمثلة فى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية (الشركة العالمية للبصريات) هى التى تقوم بتطوير المستشفى، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 30% تقريبا من الأعمال الخاصة بالتطوير متضمنة العمل بالبدروم ويجرى العمل حاليا فى تطوير جميع الأقسام والحميات والطوارئ والاستقبال خلال الأيام القادمة وكذلك تنفيذ صرف صحى للمستشفى، وإعادة ترميم بعض المبانى بالمستشفى.

وأضاف بدر أن جمعية الأورمان قامت بتخصص مبلغ 3.5 مليون جنيه لدفع قيمة أعمال تطوير المستشفى، بالإضافة إلى مليون جنيه قامت بتوفيرها محافظة الأقصر، مشيراً إلى أنه سيتم تحويل المستشفى القديم إلى حضانات ومركز للغسيل الكلوى، حيث يجرى حاليا العمل فى إنشاء مستشفى كامل جديد يقوم بتنفيذ جهاز إدارة المشروعات بالقوات المسلحة، وسيتم نقل المستشفى المركزى له وتحويل المبنى القديم إلى الحضانات والغسيل الكلوى.
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