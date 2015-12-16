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في هذا العدد من سيدتي: دليلك الجمالي لأيام العيد

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هل تبحثين عن إطلالة مميزة لأيام الأعياد؟ هل تريدين اعتماد أساليب جديدة، تسلّط الضوء على جمالك؟

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إليك في هذا العدد من مجلة "سيدتي" ملفاً يعرض خصوصية العناية بالبشرة ومنطقة العينين في فترة الأعياد، بالإضافة إلى مجموعة من آخر صيحات الموضة التي تجمع أجمل اكسسوارات الشعر، وأجدد ابتكارات مكياج العين، مع تقنية إضافة الإشراق إلى الوجه، والمعروفة بالـ"ستروبينغ" Strobing .
تابعي الموضوع، واكتشفي أهمّ إصدارات مستحضرات التجميل التي تساعدك على الحصول على الإطلالة المناسبة للأعياد.

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